На руднике "Пионер" начали бурить новые разведочные скважины

В Приамурье на руднике "Пионер", где произошел обвал, начали бурить три новые разведочные скважины.

Всего сейчас бурят четыре скважины, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее управляющему директору рудника "Пионер" предъявлено обвинение. Он арестован. Как полагает следствие, руководитель, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте идут вблизи заполненного водой карьера. Несмотря на то, что данное обстоятельство – нарушение правил безопасности при ведении горных работ, управляющий директор не организовал осушение карьера. Длительное бездействие топ-менеджера привело к тому, что 18 марта вода из чаши отработанного карьера прорвалась в рудник, горная порода обвалилась. 13 горняков оказались заблокированы в шахте.