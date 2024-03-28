Роскомнадзор заблокировал на "Яндекс. Музыке" автора песни "Можно я с тобой"

Роскомнадзор потребовал от "Яндекс. Музыки" заблокировать страницу белорусского артиста Ap$ent (настоящее имя – Арсений Кисляк). При этом в России он не причислен к иноагентам, не значится как террорист или экстремист или нежелательная организация. О причинах блокировки контента не знают и в "Яндекс. Музыке", компания обратилась в Роскомнадзор за разъяснениями.

По данным "Ведомостей", супруга артиста в 2022 году была приговорена белорусским судом к году ограничению свободы на год за оскорбление президента страны Александра Лукашенко в комментариях Telegram-канала. Еще до оглашения приговора супруги уехали в Грузию.

Также в 2022 году Кисляк написал песню "Можно я с тобой", которая входит в топ-чарты российских музыкальных сервисов. Так, на 27 марта трек занимает 2-е место в чартах "Яндекс. Музыки" и "МТС музыки", 4-ю позицию – в "VK музыке", а также 14-е место в чарте "Звука". На YouTube видео с этой песней имеет более 7 млн просмотров, оно занимает 6-е место в рейтинге "100 лучших клипов" в России на этом видеохостинге. В песне есть такие строчки: "Но звонок — тебе грозит срок за пару строк. Да, тут так себе вайб. Видимо, пора. Ну что ж, бывай, родный край!".