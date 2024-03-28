Части ракеты-носителя упадут в Пермском крае. КАРТА

Жителей Пермского края предупредили о возможном падении частей ракеты-носителя на территории хребта Кваркуш и Кутимского участкового лесничества, сообщили Накануне.RU в администрации Красновишерского городского округа.

Запуск ракеты-носителя "Союз -2 -1б" с космическим аппаратом "Ресурс - П" №4 с космодрома "Байконур" намечен на 31 марта, 14.36 по местному времени. Резервное время: 1 апреля, 14.36. Вероятное место падения частей ракеты власти городского округа отметили на карте.

"Администрация Красновишерского городского округа просит воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 12.00 до 17.00 31 марта и 1 апреля с 12.00 до 17.00 с целью сохранения жизни и здоровья", - говорится в сообщении.