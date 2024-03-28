28 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Под Первоуральском обнаружили снежный полигон, химикаты с которого стекают в Чусовую

Активисты Свердловского отделения РЭО обнаружили несанкционированный снежный полигон в районе Первоуральска, отходы и химикаты с которого стекаются в реку Чусовую. На берегу находятся кубометры грязного снега, а машины все продолжают его свозить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного РЭО, жители Первоуральска показали экологам фото и видео, на которых в сторону незаконного полигона движутся очередные самосвалы. Снежные кучи находятся в восточной части города в Базовом переулке. При проверке слова уральцев подтвердились.

Несанкционированный снежный полигон в районе Первоуральска(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

"Такие необорудованные полигоны весьма опасны для нашей экологии и могут привести к неблагоприятным экологическим последствиям. Снег сваливается вблизи Чусовой. При таянии снежных масс вся вода попадет в реку. Снег с городских улиц – это не то же самое, что снег из лесов и полей. Это концентрат из различных химических веществ таблицы Менделеева, включая остатки автомобильного масла и бензина, реагенты от обработки дорог, микрочастицы резины и пластика. Все это попадет теперь в речку", — рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.

Несанкционированный снежный полигон в районе Первоуральска(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Специалисты РЭО уже направили обращения в прокуратуру, Министерство природных ресурсов и Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Стоит отметить, что для Первоуральска и его главы Игоря Кабца это не первый схожий инцидент. Только в январе текущего года было выявлено несоответствие между объемами снега, которые вывозят с улиц города и теми, что принимают на специализированной площадке для хранения.

Тогда обращение о десятках тысяч кубометров снега, отправляемых на несанкционированные площадки, было передано в прокуратуру. В результате, в феврале Кабец получил представление о необходимости устранить нарушение санитарных норм, однако, по данным Свердловского РЭО, местная администрация продолжает нарушать закон.

Теги: Чусовая, Первоуральск, снежный полигон, РЭО


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