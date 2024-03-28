ООН: 800 млн человек голодают, а богачи выбрасывают еду

Почти 800 млн человек на Земле голодают, а в это время выбрасывается 17% всей еды. Об этом говорится в отчете Программы ООН по окружающей среде.

Из всех пищевых отходов 60% выбрасывают домохозяйства, 28% - предприятия общественного питания, 12% - розничная торговля. За год был выброшено более 1 млрд тонн продуктов.

Исполнительный директор Климатической программы ООН Ингер Андерсен называет это глобальной трагедией, которая наносит значительный ущерб климату и природе. По ее данным, пищевые отходы являются причиной до 10% ежегодных глобальных выбросов парниковых газов и потерь в биоразнообразии. А ущерб мировой экономике от продовольственных потерь и пищевых отходов оценивается примерно в 1 трлн долларов.

В среднем один житель планеты выбрасывает ежегодно около 79 кг пищевых продуктов. Но распределение по странам очень неравномерное. Так, среднестатистический житель США выбрасывает 115 кг еды, европеец – 65 кг, россиянин – 56 кг.

Недавно Фонд ООН в области народонаселения обнародовал данные, что почти половина всех вредных выбросов на Земле приходится на 10% самых богатых людей. Даниэль Франклин и Джон Эндрюс в книге "Мир в 2050 году" пишут, что в 2005 году США и Австралия произвели почти по 20 т углекислого газа на душу своего населения. А более чем 60 других стран, в том числе подавляющее большинство африканских, – менее 1 т. Иными словами, один родившийся американец повлияет на окружающую среду в 20 раз сильнее, чем один африканец. То есть глобальной экологической проблемой является рост населения не Африки, а США.