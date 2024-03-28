В ОНК опровергли сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Информация о смерти кого-либо из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" не соответствует действительности. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.

"На данный момент сообщения об их местоположении и смерти задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях", — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Сети появилась информация, что двое из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" якобы скончались в СИЗО. Также в Сети появилось видео, на котором одному из подозреваемых после задержания отрезают часть уха.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных, даже если речь идет о подозреваемых в терроризме. Такое заявление она сделала на фоне слухов о применении силы по отношению к подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".