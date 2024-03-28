Из России ушел крупнейший в мире производитель кирпича

Австрийский концерн Wienerberger, который считается крупнейшим производителем кирпича в мире, ушел из России – он продал два завода, расположенные во Владимирской области и Татарстане.

В головном офисе Wienerberger сообщили РБК, что из-за геополитической ситуации компания приняла решение уйти с российского рынка в 2022 г.

После начала операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".