Трех екатеринбуржцев отправили в колонию за жестокую расправу над незнакомцем

Трех жителей Екатеринбурга отправили в колонию за нанесение смертельных травм незнакомому мужчине. С жертвой расправились возле школы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 22 мая 2021 года. Трое пьяных парней возле средней школы №36 напали на 32-летнего мужчину. Жертву жестоко избили руками и ногами, в результате пострадавший скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что все началось с того, что девушка сообщила своим приятелям неподтвержденную информацию о якобы возникшем конфликте на улице с неким молодым человеком. Парни решили найти его и разобраться. Возле здания школы они напали на прохожего и стали избивать. Как показало расследование, никто из екатеринбуржцев со своей жертвой знаком не был.

Как отметили в прокуратуре, сами фигуранты свою вину не признали. Они заявили, что во время драки с потерпевшим удары по жизненно важным органам ему якобы не наносили. Несмотря на это Кировский районный суд Екатеринбурга, оценив собранные доказательства по делу, назначил каждому из троицы по 8 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.