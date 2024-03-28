28 Марта 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Земским учителям заплатят по 1,5 млн рублей

Участникам проекта "Земский учитель" станут выплачивать в полтора раза больше - 1,5 млн рублей, а на Дальнем Востоке - 3 млн. Такой проект постановления Правительства опубликован на портале правовых нормативных актов.

Программа "Земский учитель" стартовала в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина с целью привлечь педагогов в сельскую местность. Переехав на село или в малые города с населением до 50 тыс. жителей, такой учитель получает единовременную компенсационную выплату 1 млн рублей. На Дальнем Востоке она составляет 2 млн. Однако за четыре года программой воспользовались лишь 4,4 тыс. человек. К тому же за это время уровень инфляции уменьшил размер выплаты на треть.

Кабмин предлагает расширить понятие малого города, увеличив его население до 100 тыс., и распространить программу на закрытые территориальные образования. Правда, учитель, как и ранее, не должен быть пенсионером или предпенсионером и обязуется отработать не менее пяти лет.

В январе 2024 года Путин после поездки на Чукотку и Хабаровский край поручил продлить действие программы до 2030 года.

В некоторых регионах программа буксует. Например, на Ямале в силу климата за четыре года ею воспользовались лишь 49 педагогов. Ямал предлагает распространить программу на города в Арктической зоне РФ с численностью населения до 200 тыс. жителей (то есть почти на все), чтобы хоть как-то привлечь учителей в Арктику.

Об остром дефиците учителей говорят все, включая Путина. Однако Минпросвещения проблему упорно отрицает. Там называют смешные цифры. А вот по данным ОНФ, дефицит достигает 300 тыс. человек. Если учесть, что в школах чуть более миллиона учителей и они работают в среднем намного больше, чем на ставку, то при нормальной нагрузке не хватает практически половины учителей. Причем, по данным "Родной школы", 57% школьных учителей - предпенсионного и пенсионного возраста.

Теги: земский учитель, выплата


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