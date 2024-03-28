Блокировать Telegram на территории России не планируется – Кремль

В Кремле не планируют снова вводить блокировку Telegram в России, об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет Shot. Тем не менее, в администрации главы государства не совсем довольны политикой компании Павла Дурова.

"Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения, он всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", - заявил Песков.

По его словам, мессенджер нередко используется террористами для обмена информацией.

В России работа Telegram блокировалась с 2018 по 2020 гг.