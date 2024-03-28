СМИ: Минфин закупит у "АЛРОСЫ" алмазы в качестве антисанкционной помощи

Минфин России выделит деньги, чтобы Гохран закупил у "АЛРОСЫ" алмазное сырье. Предполагается, что такие закупки будут проходить регулярно в этом году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники. Сумма сделки не называется. В целом у Гохрана есть бюджетный лимит на 2024 год на покупку драгоценных металлов и камней на 51,5 млрд руб.

33% акций "АЛРОСА" принадлежат Якутии, поступления от компании формируют почти треть бюджета республики.

Ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100-200 млн, сейчас сделки будут заключены на больший объем, говорит один из инсайдеров.

"АЛРОСА" попала под европейские и американские санкции, которые жестко ограничивают торговлю алмазами российского происхождения.