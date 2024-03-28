Шольц: Немецкие спецслужбы не были в курсе подготовки теракта в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы ничего не знали о подготовке теракта в "Крокус сити холле".

"Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения", – цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что США получили сведения о готовящемся теракте в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной, опираясь на практику об "обязательном предупреждении" в подобных ситуациях. В российских спецслужбах подтвердили, что США информировали Россию о готовящемся теракте, однако эта информация была общей, без конкретизации. Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что российские спецслужбы на нее реагировали.