В Перми эвакуировали театр оперы и балета

В Перми из-за задымления в здании театра оперы и балета имени Чайковского эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Информация об инциденте в ведомство поступила в 10.14. На вызов выехали 77 человек личного состава и 18 единиц техники. Пожарные установили, что на пятом этаже здания произошло короткое замыкание светильника.

К счастью, пожара не произошло.

Пострадавших во время инцидента нет.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Причина произошедшего устанавливается.