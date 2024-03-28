Экс-руководителя "Пермского порохового завода" подозревают в разглашении гостайны

Экс-директора "Пермского порохового завода" Олега Миргородского обвинили в разглашении государственной тайны, сообщает "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Якобы на одном из производственных совещаний он мог показать своим подчиненным, не имевшим доступа к закрытой информации, некий секретный документ. Издание сообщает, что дело на Миргородского было направлено в суд еще в июле прошлого года. При этом рассмотрение его по существу начаться не может, поскольку обвиняемый является участником процесса в Новосибирске. В рамках другого дела экс-директору инкриминируется коммерческий подкуп в группе лиц.

Дело в краевом суде будет рассматриваться после решения по делу о подкупе.

В конце 2021 года, будучи директором порохового завода, он был задержан в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе, возбужденного ГСУ СКР по материалам новосибирского управления ФСБ. По версии следствия, преступления он начал совершать в 2014 году в должности замдиректора новосибирского механического завода "Искра" вместе с начальником отдела снабжения предприятия Александром Мельниковым. Как считают силовики, в 2012–2018 годах они получили в общей сложности 8,2 млн руб. от руководителя компании "Трансолеум М" Константина Еремина. За это с подконтрольными бизнесмену предприятиями механический завод заключал контракты. В результате исполнения соглашений "Искре" был нанесен ущерб 112,7 млн руб.

Александр Мельников вину признал полностью и заключил досудебное соглашение, в рамках которого изобличил других соучастников преступления. В итоге он получил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн руб. Процесс в отношении Миргородского и Еремина начался в Железнодорожном суде Новосибирска в августе прошлого года. Судя по карточке дела, заседания постоянно откладываются из-за неявки свидетелей, а также по другим основаниям.

Стоит отметить, что за десять лет в Пермском краевом суде было вынесено девять приговоров по делам о разглашении государственной тайны. В открытых источниках содержится информация только о нескольких из них. Так, в 2012 году к двум годам условного лишения свободы был приговорен бывший начальник отдела администрации Осинского района Анатолий Шарапов. Суд установил, что он незаконно передал представителям частной фирмы документы, связанные с разработкой генплана, в которых содержались секретные сведения.

В 2019 году аналогичное наказание получил бывший полицейский, который передал информацию о проведении негласных оперативно-разыскных мероприятий. В том же году был вынесен приговор в отношении экс-заместителя министра общественной безопасности края Игоря Стрункина. Как установил суд, он привлек к работе с секретными сведениями сотрудника аппарата законодательного собрания, у которого не было допуска к гостайне. Стрункин также был приговорен к двум годам условного срока.