Экс-руководителя "Пермского порохового завода" подозревают в разглашении гостайны

28 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия
Фото: Накануне.RU

Экс-руководителя "Пермского порохового завода" подозревают в разглашении гостайны

Экс-директора "Пермского порохового завода" Олега Миргородского обвинили в разглашении государственной тайны, сообщает "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Якобы на одном из производственных совещаний он мог показать своим подчиненным, не имевшим доступа к закрытой информации, некий секретный документ. Издание сообщает, что дело на Миргородского было направлено в суд еще в июле прошлого года. При этом рассмотрение его по существу начаться не может, поскольку обвиняемый является участником процесса в Новосибирске. В рамках другого дела экс-директору инкриминируется коммерческий подкуп в группе лиц.

Дело в краевом суде будет рассматриваться после решения по делу о подкупе.

В конце 2021 года, будучи директором порохового завода, он был задержан в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе, возбужденного ГСУ СКР по материалам новосибирского управления ФСБ. По версии следствия, преступления он начал совершать в 2014 году в должности замдиректора новосибирского механического завода "Искра" вместе с начальником отдела снабжения предприятия Александром Мельниковым. Как считают силовики, в 2012–2018 годах они получили в общей сложности 8,2 млн руб. от руководителя компании "Трансолеум М" Константина Еремина. За это с подконтрольными бизнесмену предприятиями механический завод заключал контракты. В результате исполнения соглашений "Искре" был нанесен ущерб 112,7 млн руб.

Александр Мельников вину признал полностью и заключил досудебное соглашение, в рамках которого изобличил других соучастников преступления. В итоге он получил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн руб. Процесс в отношении Миргородского и Еремина начался в Железнодорожном суде Новосибирска в августе прошлого года. Судя по карточке дела, заседания постоянно откладываются из-за неявки свидетелей, а также по другим основаниям.

Стоит отметить, что за десять лет в Пермском краевом суде было вынесено девять приговоров по делам о разглашении государственной тайны. В открытых источниках содержится информация только о нескольких из них. Так, в 2012 году к двум годам условного лишения свободы был приговорен бывший начальник отдела администрации Осинского района Анатолий Шарапов. Суд установил, что он незаконно передал представителям частной фирмы документы, связанные с разработкой генплана, в которых содержались секретные сведения.

В 2019 году аналогичное наказание получил бывший полицейский, который передал информацию о проведении негласных оперативно-разыскных мероприятий. В том же году был вынесен приговор в отношении экс-заместителя министра общественной безопасности края Игоря Стрункина. Как установил суд, он привлек к работе с секретными сведениями сотрудника аппарата законодательного собрания, у которого не было допуска к гостайне. Стрункин также был приговорен к двум годам условного срока.

Теги: гостайна, пермский пороховой завод, Олег Миргородский, коммерческий подкуп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2022 08:45 Мск Главу Пермского порохового завода заподозрили в коммерческом подкупе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети