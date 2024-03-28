28 Марта 2024
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Образование В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Депутат предлагает создать "Единую электронную школу" для стран СНГ и ЕАЭС

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением создать на базе "Российской электронной школы" (РЭШ) "Единую электронную школу" для стран СНГ и ЕАЭС.

РЭШ была запущена в 2016 году, и на ней интерактивные уроки по всему современному школьному курсу с 1 по 11 классы находятся в открытом доступе. А перед Россией стоит задача по восстановлению и углублению политического, экономического и культурного сотрудничества на евразийском пространстве, в первую очередь с республиками бывшего СССР. Цифровая платформа для этого очень подошла бы, считает депутат. И она должна быть бесплатной.

Лантратова отмечает, что за год РЭШ посещают около 50 миллионов иностранцев, прежде всего из стран ближнего зарубежья. То есть ресурс уже востребован. И странно не использовать его возможности для дальнейшего развития и продвижения интересов России, пишет "Парламентская газета". Еще в 2021 году МИД РФ отмечал большой потенциал РЭШ.

Накануне депутат Госдумы Михаил Делягин написал в своем телеграм-канале пост о том, что в Таджикистане действуют школы с обучением на русском языке за счет российского бюджета. Предполагается, что выпускники этих школ будут лучше готовы к интеграции в российское общество. Однако в программе курса по истории таджикского народа говорится о "российской оккупации". В целом образование ведется по федеральным государственным образовательным стандартам России. Но предмет "История таджикского народа" отдали местным - и получили "российскую оккупацию".

Лантратова также предложила главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову разработать стратегию развития школьного образования. Потому что сегодня непонятно, куда мы идем в сфере образования, кого воспитываем, в какие руки отдадим страну. Ведь после распада СССР иностранные структуры вмешивались в систему образования России, навязывая свои модели и стандарты. Кравцов поддержал инициативу.

Теги: школа, цифовизация


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