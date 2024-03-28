В мэрии Екатеринбурга рассказали, как жителям заставить УК вывозить снег из дворов

В администрации Екатеринбурга рассказали, что делать жителям, из дворов которых не вывозится выпавший за зиму снег.

Напомним, что нынешней зимой коммунальщики забрали с улиц Екатеринбурга миллион тонн снега. Его вывоз из дворов находится в зоне ответственности управляющих компаний. Однако с приходом весны многие жители уральской столицы столкнулись с тем, что снег из их дворов не вывозится, огромные кучи начинают таять, в результате чего дворы превращаются в болото.

Несмотря на это, мэрия не собирается наказывать нерадивые управляющие компании. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, какие либо санкции к УК в рамках действующего законодательства может применять только департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

"Обращаем внимание, что вывоз снега из двора – это услуга, оказываемая УК жителям многоквартирных домов. Если она есть в договоре с жителями – нужно требовать исполнения договора. Если нет, то нужно провести общее собрание жителей, принять решение о вывозе снега, обратиться в УК с заявлением. В этом случае жителям необходимо оплатить услуги по вывозу снега", - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что снег, который этой зимой вывозили с улиц Екатеринбурга, окончательно растает только к августу.