Подоляк заявил о стагнации ВСУ в зоне СВО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой.

"Необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация – удорожание", - приводит его слова ТАСС.

Под стагнацией Подоляк понимает, помимо прочего, недостаток ресурсов для "эффективных наступательных действий" украинской армии, проведение ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленные поставки ресурсов Киеву со стороны стран-союзников.

Ранее стало известно, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 г. Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США якобы уже получили список пожеланий: ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. Издание предполагает, что основным направлением нового контрнаступления ВСУ может стать юг – с целью прорыва в Крым.

До этого Подоляк признал, что в 2023 г. украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата. Он также заявил, что Украина "понимает, какие коррективы надо внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно".