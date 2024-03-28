В Крыму заявили о росте национальной гордости крымских татар

В Крыму заявили о том, что крымские татары за 10 лет, что прошли после вхождения полуострова в состав России, начали лучше чувствовать собственную принадлежность и национальную гордость, начав считать себя татарами всей страны.

Председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Крыма Ибраим Ширин сообщил ТАСС, что на объединение общества крымских татар также влияет общение с другими представителями тюркских народов, которые живут в России.

Народная дипломатия страны работает очень хорошо, и это влюбляет в Россию.