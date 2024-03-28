Моор оценил работу ЗапСибНОЦ: 10 инновационных разработок испытаны и переданы в реализацию

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с главой Югры Натальей Комаровой и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым на заседании наблюдательного совета оценил результаты работы Западно-Сибирского научно-образовательного центра в 2023 году, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, сразу 10 опытных образцов инновационных разработок были испытаны и переданы в реализацию. И это лишь один из итогов деятельности ЗапСибНОЦ.

"Увеличить объем новой конкурентоспособной продукции помогла поддержка регионов и наших индустриальных партнеров. Например, успешно испытана установка бесштанговой добычи нефти. Это еще один важный шаг по пути импортозамещения в нефтегазовой отрасли. А новая технология укрепления дорожной одежды уже применяется для ремонта автотрасс на Ямале", - прокомментировал Моор в своем telegram-канале.

Работу ЗапСибНОЦ за 2023 год высоко оценили входящие в состав Наблюдательного совета представители крупных российских компаний, научного сообщества, а также Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки РФ.

"Благодарю коллег-губернаторов и всех наших партнеров за сотрудничество и активное участие в деятельности центра. Будем работать дальше над укреплением технологического суверенитета страны", - заявил губернатор Моор.