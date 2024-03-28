ООН: Российские военнопленные подвергались пыткам на Украине

Украинские боевики пытали пленных российских военнослужащих, заявили в ООН.

Как говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, речь идет о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях, пишет РИА Новости.

В докладе также приведены сведения о "суммарной казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя" в 2022 и 2023 годах.

Несмотря на то, что киевские власти завели как минимум пять уголовных дел по нарушениям против 22 человек, прогресса в расследовании нет, подчеркивают в ООН.

В марте 2023 года в организации заявляли, что около половины задержанных на Украине российских военнопленных сообщили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

В декабре 2022 года в ООН заявили, что ведут расследование видеозаписи казни российских военнопленных. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете 18 ноября 2022 года. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.