28 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Названы регионы России с наивысшим классом пожарной опасности

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела всероссийское совещание по подготовке к пожароопасному сезону. Во время разговора названы регионы России с наивысшим классом пожарной опасности.
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По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, начиная с конца апреля этого года. Поэтому регионам необходимо заранее принять все меры по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами и их профилактике, сообщает пресс-служба Правительства. В 2023 г. площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га.

В ушедшем году одни из самых крупных лесных пожаров были в Свердловской и Тюменской областях. В лесах Свердловской области был введен режим ЧС из-за участившихся пожаров. 13 июля 2023 г. следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после пожара в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело 41 из 170 строений и погиб человек. Пожары привели к тому, что многие города, в том числе и Екатеринбург, накрыло запахом гари. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало мониторинг качества атмосферного воздуха.

В Тюменской области из-за бушевавших пожаров начали эвакуировать жителей. 7 мая 2023 г. в регионе ввели режим ЧС. Особенно пострадало от огня село Успенка.

Теги: Лесные пожары, подготовка, ущерб


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