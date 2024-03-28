В Екатеринбурге пропала зеленоглазая девушка

В Екатеринбурге уже почти две недели не могут найти пропавшую девушку.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв" Свердловской области, разыскивается 15-летняя Полина Г. Она исчезла 17 марта 2024 года в Октябрьском районе уральской столицы. До сегодняшнего дня о ее судьбе ничего неизвестно.

Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы черные, короткие, до плеч. На момент пропажи была одета: джинсы черного цвета, футболка белого цвета с надписью "Black Lion", куртка черного цвета с капюшоном и окантовкой фиолетового цвета.

Розыском пропавшей занимаются волонтеры и отдел полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-01, или телефонам 112 и 102.

Напомним, недавно на Урале было найдено тело мужчины, пропавшего в начале февраля.