Токаев задумался о новой мировой торговой системе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости. Заявление об этом он сделал на церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.

Одним из серьезных вызовов, стоящих перед мировой экономикой, продолжает оставаться напряженность в торговых отношениях между ведущими странами, считает Токаев. По его мнению, глобальной экономике нужны новые парадигмы развития. Неспособность решить данную проблему может обернуться упущенными возможностями в ближайшее десятилетие. Мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

"Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации", - цитирует Токаева его пресс-служба.