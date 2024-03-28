После теракта в "Крокусе" сданы 100 тысяч билетов на различные мероприятия

После теракта в "Крокус Сити Холле" в России отменены более 2 тыс. различных мероприятий. Возвращено 100 тыс. билетов.

Сейчас на руках у россиян остается около 6-7 млн билетов, приобретенных ранее на все доступные события, их общая стоимость составляет 13-15 млрд руб., сообщил РБК организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 140 человек. В числе погибших - помощник директора "Пикника" Екатерина Кушнер.