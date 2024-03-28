В МВД сообщили, как искали машину предполагаемых террористов из "Крокуса"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк привела в своем telegram-канале обстоятельства того, как удалось вычислить машину предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе".

В тот день в "Крокус" прибыли начальник полиции УМВД России по Красногорску полковник Максим Мягков и его заместитель, подполковник Дмитрий Новиков. Они прошли в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения.

Взломав дверь в помещение, полицейские и сотрудники ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их.

Ранее МЧС России опубликовало на своем сайте обновленный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". По состоянию на 20:15 мск 27 марта, в нем числятся 143 фамилии. Отмечается, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.