Работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников из-за роста цен на такси

Госдума предлагает обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом.

Это связано с ростом цен на перевозки в такси. Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в нижнюю палату фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Как следует из пояснительной записки к документу, в отдельных регионах рост цен достигает 44%. По словам депутатов, для некоторых категорий работающих россия использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью. Они начинают и заканчивают рабочую смену в ночное время, когда общественный транспорт уже не работает, либо в целом его сеть неразвита и нет общедоступных способов добираться на работу.

В законопроекте указывается, что ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре. Однако законодательно обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода работников.

До внесения инициативы в Госдуму было запрошено мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские объединения профсоюзов. Комиссия концепцию законопроекта поддержала, сообщают "Известия".

Как сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, речь идет о половине регионов, в 45% стоимость осталась без изменений, в 5% — снизились.