Путин объяснил, в каком случае бы не было спецоперации

Россия в ходе спецоперации защищает людей на своих исторических территориях.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, ничего бы не было.

"Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции: мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях", - сказал глава государства.

"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование", - отметил он, сообщает РИА "Новости".

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин рассказал о конце спецоперации и о том, где российские войска остановятся. По его словам, в данном вопросе главное говорить не о территориях, а об уверенности в безопасности местного населения.