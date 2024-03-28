Мошенники в аэропортах прикидываются сотрудниками банков

В России аферисты стали обманывать пассажиров в аэропортах.

Они представляются сотрудниками банков и предлагают обновить банковские приложения. В действительности мошенники получают доступ к финансам и выводят деньги, пока человек находится в полете и не получает уведомлений о списании. Об этом рассказали коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова, а также в проекте "Народного фронта" "За права заемщиков".

Схемы, связанные с установкой стороннего вредоносного программного обеспечения на устройства жертв, появились давно, но в транспортных гаванях свою активность мошенники стали проявлять только сейчас. Это касается крупных аэропортах, принимающих в том числе международные рейсы, а также больших железнодорожных вокзалов.

Аэропорты и вокзалы находятся под постоянным наблюдением правоохранителей и охраны, поэтому пассажиры не опасаются, что здесь их могут обмануть, однако на деле ситуация иная, сообщают "Известия".