СМИ: с 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро

1 апреля истекает срок действия решения Евразийской экономической комиссии о повышении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 200 до 1000 евро.

Чтобы действующий порог в 1000 евро был сохранен, требуется новое решение Совета ЕЭК, которое согласовывается на уровне руководства всех стран. Однако до сих пор подготовка новых документов не началась.

Таким образом, с 1 апреля автоматически произойдет возврат к прежнему порогу пошлин в 200 евро.

Как заявил сопредседатель Евразийского союза потребителей Петр Шелищ, союз обращался в ЕЭК с просьбой сохранить действующий порог в 1000 евро, однако поступил ответ о том, что ни одна страна – член ЕАЭС такое предложение не вносила, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что власти России рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом. В противном случае, как говорят представители ритейла, такой шаг симметрично увеличит стоимость зарубежной продукции, а продажи сократятся на треть.