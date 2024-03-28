"Яндекс.Такси" будет возвращать стоимость поездок при эвакуациях в случае ЧС

Компания "Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

Как сообщила пресс-служба компании, "Яндекс Такси" будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок в течение трех дней на банковские карты. Совместно с властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать средства всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, так как компания будет делать возвраты за свой счет.

Отмечается, что инициатива начала действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис.

Ранее "Яндекс" сделал бесплатными для пассажиров все поездки из "Крокус Сити Холла". За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме.