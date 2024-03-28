28 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти РФ возобновили обсуждение регулирования занятости курьеров и таксистов

Российские власти вернулись к обсуждению регулирования платформенной занятости, которое началось больше года назад.

Рабочая группа по подготовке проекта закона, в которой принимают участие эксперты, представители бизнеса и Минтруда, подготовила его новую версию. Документ согласован с Минтрудом и учитывает предложения специалистов и бизнес-сообщества.

Законопроект предлагает расширить споры через новый орган – совет цифровых платформ, а также право площадок штрафовать занятого за ненадлежащее исполнение заказа и устанавливать обязательные требования к работе. Речь идет, в том числе о курьерах и таксистах.

Также в документе по-новому сформулированы права и обязанности работников и цифровых платформ. Так, в прошлых версиях софинансирование пенсионных накоплений было обязанностью площадок, а теперь стало правом.

Теги: курьеры, таксисты


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