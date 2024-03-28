Путин: для развития экономики сейчас больше возможностей, чем в 2000-х

Российский президент Владимир Путин согласился с тем, что с уходом некоторых иностранных компаний с рынка РФ для бизнеса появились новые возможности, которых не было и в 2000-х годах.

Во время встречи с российским лидером губернатор Тверской области Игорь Руденя указал, что поведение западных "партнеров" позволило "существенно развить нашу национальную экономику". "Если бы у нас были такие возможности еще в середине двухтысячных, в 2008-м году", – сказал глава региона.

"В середине двухтысячных у нас таких возможностей не было", – отметил Путин, сообщает "РЕН ТВ".

Ранее исследование показало, что уход многих иностранных брендов с рынка России никак не повлиял на покупательское поведение 43% граждан.