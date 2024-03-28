Москалькова: Россия избежала самосуда над террористами

Россия - "цивилизованное и зрелое государство", в котором смогли избежать самосуда над задержанными по делу о совершени и теракта в "Крокус сити холле", сообщила в Telegram уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

"Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно", - указала она.

Тем временем, адвокатам по назначению, которые защищают обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", поступают угрозы. От них требуют отказаться от участия в процессе, грозя "отрезать уши" и расправиться с их семьями.