Пугачева извинилась перед Манижей за буллинг таджиков после теракта

Ранее активист Виталий Бородин написал в Генпрокуратуру обращение, в котором просит признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иноагентом.

"Прости", — написала артистка под постом коллеги в социальной сети Instagram*. В своей публикации Манижа назвала "публичной пыткой" задержание таджикских боевиков силовиками России.

Российская певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин за жестокое задержание террористов, стрелявших в посетителей в "Крокус Сити Холле".



