Появилась новая версия вербовки террористов для нападения на "Крокус Ситу Холл"

Совершивших теракт в "Крокус Ситу Холле" террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГ* "Голос Хорасана", который работает на аудиторию в Таджикистане.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в этом Telegram-канале завербовали лиц, совершивших теракт в концертном зале, сообщает РИА "Новости". В настоящее время он удален.

Ранее глава государства Владимир Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле". Российский лидер усомнился в том, что исламские организации "заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта", а также в том, что радикальные исламисты пойдут на совершение преступлений в месяц Рамадан.

*Запрещенная в России террористическая организация.