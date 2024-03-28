28 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: Накануне.RU

Появилась новая версия вербовки террористов для нападения на "Крокус Ситу Холл"

Совершивших теракт в "Крокус Ситу Холле" террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГ* "Голос Хорасана", который работает на аудиторию в Таджикистане.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в этом Telegram-канале завербовали лиц, совершивших теракт в концертном зале, сообщает РИА "Новости". В настоящее время он удален.

Ранее глава государства Владимир Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле". Российский лидер усомнился в том, что исламские организации "заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта", а также в том, что радикальные исламисты пойдут на совершение преступлений в месяц Рамадан.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Теги: террористы, теракт


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Ранее 26.03.2024 01:11 Мск Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле"

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