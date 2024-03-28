28 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

Прокурор потребовал три года колонии для Азата Мифтахова*

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге завершает рассмотрение дела бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* (*внесен в реестр террористов и экстремистов). Для обвиняемого в оправдании терроризма математика запросили срок в колонии.

Напомним, 4 сентября прошлого года Мифтахова задержали на выходе из колонии в городе Омутнинске в Кировской области, где он отбывал наказание по делу о дымовой шашке в офисе "Единой России". Математику вменили оправдание терроризма из-за комментариев, которые он давал во время просмотра телевизора в колонии. После этого Мифтахова увезли в Киров для проведения следственных действий. Первомайский районный суд отправил его под арест, который затем продлили уже в Екатеринбурге.

Азат Мифтахов в суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 28 марта, в Центральном окружном военном суде в уральской столице проходит очередное заседание. На нем состоялись прения сторон, а гособвинение озвучило желаемое наказание для фигуранта. Как сообщают в Telegram-канале соратники Мифтахова, прокурор запросил для Азата три года колонии. Ожидается, что сам он сегодня выступит с последним словом.

Напомним, что накануне на суде по делу Азата Мифтахова допросили "тайного свидетеля" и самого обвиняемого.

Азат Мифтахов с женой в суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Мифтахов*, суд, срок, заседание, Екатеринбург


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