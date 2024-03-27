143 человека: МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе"

МЧС России опубликовало на своем сайте обновленный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

По состоянию на 20:15 мск в нем числятся 143 фамилии. Отмечается, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

Ранее сообщалось, что в Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

22 марта вечером несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу. Восемь фигурантов арестованы, среди них - исполнители.

26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров.