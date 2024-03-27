Концерт группы "Пикник" в Петербурге начался минутой молчания

Благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших и пострадавших в "Крокусе". Как сообщает Mash, весь зал встал.

Концерт проходит в формате вечера памяти жертв теракта. Музыканты решили отказаться от масштабного шоу и направить все вырученные средства пострадавшим и семьям погибших. Первой песней стала "Я — пущенная стрела".

Отмечается, что возле в БКЗ "Октябрьский", где проходит мероприятие, усилены меры охраны.

Ранее сообщалось, что выступление группы "Пикник", запланированное на 27 марта в Петербурге, не отменили. На 14 апреля было запланировано выступление группы в Екатеринбурге. В местном "МТС Live холле" Накануне.RU также заявили, что информации о переносе или отмене мероприятия пока не поступало.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 140 человек. В числе погибших - помощник директора "Пикника" Екатерина Кушнер.