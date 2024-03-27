В СК поступило 143 заявления о пропаже людей в результате теракта в "Крокусе"

В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в больнице скончался один из пострадавших при теракте в "Крокусе". Пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число погибших в результате теракта в "Крокусе" увеличилось до 140.

26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров.