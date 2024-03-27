Астраханский фонд поддержки МСП помогает туроператорам региона в развитии бизнеса

Астраханским туроператорам помогут в развитии бизнеса. Так, Ольга Романенко более 30 лет работает в туристической сфере. На средства льготного финансирования областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства она смогла расширить свою базу для семейного отдыха: построить на территории бассейн и ресторан. Господдержку оказали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Астраханка неоднократно пользовалась льготными займами Фонда поддержки МСП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона. Сегодня на территории туристической базы – собственное рыбоводное хозяйство по выращиванию рыб осетровых пород, бассейн, ресторан, уютные домики для комфортного проживания. Гости сюда съезжаются со всей России.

«На протяжении нескольких лет в преддверии туристического сезона мы обращаемся за поддержкой в Фонд. Льготные займы нас всегда выручают, это очень своевременная помощь для бизнеса, когда нужно обновить технику, закупить необходимое оборудование и расширить свое дело», – отметила Ольга Романенко.

Фонд поддержки МСП курирует министерство экономического развития Астраханской области. Узнать, как получить льготный займ, можно: – на сайте Фонда: www.30fond.ru, – по телефону: 8 (8512) 48 48 50

– в офисе по адресу: г. Астрахань, ул. Ульяновых, 10.