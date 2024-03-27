Белгородские ребята знакомятся с достопримечательностями Астрахани

Как известно, на днях в Астраханскую область прибыли 150 детей из Белгородской области. Ребята в возрасте от 11 до 18 лет разместились в одном из оздоровительных лагерей, для них организовали развлекательную и культурную программу.

Как сообщили в министерстве культуры региона, сегодня дети знакомились с музеями и театрами региона. В Краеведческом музее гости региона ознакомились с природными особенностями и историей Астраханского края.

«С сегодняшнего дня у нас началась культурная программа. Мы ознакомились с экспозициями Краеведческого музея. Нам все очень нравится, залы превосходные, дети под большим впечатлением от экспонатов», — сообщила учитель Елена Мананникова, которая приехала вместе с детьми из Белгородской области.

«Все очень здорово, понравились макеты старинного кремля и воинское вооружение, которое мы увидели в музее», — поделились своими эмоциями ребята.

После Краеведческого музея юные белгородцы побывали на экскурсии в Астраханском кремле и в Астраханском государственном театре оперы и балета.

Напомним, что из-за обстрелов Белгородской области ради безопасности детей было принято решение вывезти их в другие регионы. Астраханская область одной из первых откликнулась оказать помощь.