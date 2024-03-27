Жителю Башкирии вменили оправдание терроризма из-за слов о теракте в "Крокусе"

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем telegram-канале о том, что 44-летнему жителю Стерлитамака (Башкортостан) вменили оправдание терроризма во время прямого эфира в интернете.

Следствие полагает, что он допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта "Крокус сити холле". Мужчина доставлен в УМВД России по Стерлитамаку. Там он извинился за свое поведение и признался, что вел интернет-трансляцию, будучи пьяным.

Полицейские начали проверку, ее материалы передадут следователям.