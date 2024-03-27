Волонтеры РМК исполнили более 1200 новогодних желаний детей из Екатеринбурга

Более 1200 новогодних желаний детей исполнили в Екатеринбурге в рамках федерального благотворительного проекта "Елка желаний".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, "Елка желаний" – это самая добрая федеральная акция, цель которой дарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из многодетных и малоимущих семей. Впервые всероссийская акция прошла в 2018 году.

В Свердловской области "Елка желаний" проводится уже четвертый год подряд, все это время региональным представителем акции выступает Волонтерский центр РМК. Волонтеры следят за тем, чтобы все желания детей исполнились. Например, 6-летняя Маргарита на Новый год загадала новый самокат. У девочки ДЦП, и добираться до садика пешком ей тяжело. 5-летний Вова из многодетной семьи попросил железную дорогу, а 13-летний Лев давно мечтал о боксерских лапах, чтобы тренироваться с папой.

"В этом году на акцию пришло более 1500 желаний детей из Свердловской области. Это желания разных форматов: кто-то мечтает о мягкой игрушке, кто-то о машинке, кто-то хочет развивающую игрушку, спортивный инвентарь, а кто-то мечтает о поездке. На сегодняшний день исполнено уже более 1200 желаний детей, и мы продолжаем вручать подарки", - рассказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

В Екатеринбурге всероссийская акция стартовала в декабре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам RCC 17. Первые шары с желаниями детей выбрали спортсмены Академии единоборств РМК. Чемпион мира по боксу Евгений Тищенко снял с елки шар с желанием 6-летнего Артемия, который попросил набор для бокса, а чемпион мира RCC Fair Fight Мамука Усубян подарил брату и сестре Льву и Полине боксерские лапы и умную колонку. Благотворительный фонд РМК исполняет сразу 100 желаний детей.

Жители Екатеринбурга и других городов могли снять шары с "Елки желаний" сразу в нескольких местах: в мультимедийном парке "Россия – моя история", администрации города, а также в Академии единоборств РМК. По правилам акции, сбор писем от детей проходил с середины декабря 2023 до конца февраля 2024 года. А вот на исполнение желания дается целый год. В ближайшее время волонтеры завершат развоз еще нескольких сотен подарков.