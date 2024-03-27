Катя Лель подала в суд на "Гугл" и Отара Кушанашвили

Тушинский суд Москвы не принял иск певицы Кати Лель к известному ведущему Отару Кушанашвили и ООО "Гугл". Артистка просит защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию.

"Певица считает, что слова Кушанашвили в размещенных в сети "Интернет" видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ публичного лица. Е.Н. Лель просит удалить видеоматериалы, опровергнуть сведения, затрагивающие истца, опубликованные Кушанашвили на личном You-Tube канале, а также взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Суд оставил исковое заявление без движения из-за процессуальных нарушений.

Кушанашвили в своем YouTube-шоу сомневался в психическом здоровье Лель, которая неоднократно рассказывала о контактах с инопланетянами и даже похищении у нее зубов.