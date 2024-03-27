Врач из Нижнего Тагила, "делающий" людей "нетрудоспособными", ответит перед судом

Травматолог-ортопед из Нижнего Тагила предстанет перед судом за незаконное оформление листков нетрудоспособности. За свои услуги врач получил свыше 90 тыс. рублей в виде взяток.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину 1985 г.р. обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично, в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).

По версии следствия, с февраля 2022 по май 2023 года к обвиняемому обращались пациенты травматологического отделения ГАУЗ Свердловской области "Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил". За денежное вознаграждение они просили оформить им листки нетрудоспособности. Например, одному из пациентов врач открыл больничный лист, недостоверные данные из которого в дальнейшем были переданы в Фонд социального страхования РФ. В результате пациенту производились денежные выплаты.

Суммы взяток были разными, но в общей сложности на карту врача перечислили свыше 90 тыс. рублей. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Кроме того, мировыми судьями Ленинского района были рассмотрены два уголовных дела в отношении лиц, давших взятку врачу-травматологу. В этом феврале местного жителя 1982 г.р. осудили по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача мелкой взятки), назначив штраф в размере 10 тыс. рублей. Уже в марте по этой же статье оштрафовали другого взяткодателя, но уже в размере 15 тыс. рублей.