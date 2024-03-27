Полиция провела обыски у женщины, поддержавшей теракт в "Крокусе" во время стрима

В Липецкой области полиция провела обыск у местной жительницы после ее слов на стриме о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

Как сообщает управление МВД по региону, женщина во время трансляции оправдывала теракт и призывала к насильственным действиям в отношении людей. Назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование.

Женщина вину признала и сообщила, что была в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, если бы она не употребляла спиртное, то не сказала бы подобное.

Ранее СК предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мужу экс-директора общественного пространства "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской Николаю Конашенку.

По версии следствия, он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в "Крокус Сити Холле".