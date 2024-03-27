Свердловский облсуд оставил без изменения приговор и.о. главы УЖКХ Среднеуральска

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор и.о. начальника УЖКХ Среднеуральска. Его обвиняли в халатности.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в январе 2019 года в Среднеуральске бродячая собака напала на 3-летнюю девочку и укусила ее за лицо, нанеся ребенку множественные травмы. Расследование показало, что в том же месяце жители неоднократно подавали заявки в единую диспетчерскую службу на отлов агрессивных бродячих собак, но из-за отсутствия заключенного договора на отлов заявки, поступившие в ЕДС, не обрабатывались. Против исполняющего обязанности главы УЖКХ Среднеуральска Виталия Плотникова возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Как установило следствие, а затем и суд, Плотников не заключал контракт на отлов бездомных животных, хотя деньги для этого в бюджете были.

В дальнейшем Плотников был признан виновным, ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Однако из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности он был освобожден от его уплаты. После этого приговор был обжалован как стороной защиты, так и обвинением.

В итоге Свердловский областной суд изучив материалы, оставил вердикт без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Как уточнили в инстанции, приговор вступил в силу.