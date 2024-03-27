27 Марта 2024
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Фото: Транснефть - Сибирь

Студенты Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа пройдут практику на объектах "Транснефть – Сибири"

Студенты Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК, учредитель – АО "Транснефть – Сибирь") направлены на производственные объекты для прохождения практики в соответствии с выбранной профессией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

В "Транснефть – Сибирь" распределены 27 человек, все они проходят обучение по направлениям от филиалов предприятия. Еще 43 студента направлены в другие организации системы "Транснефть".

Обучающиеся будут стажироваться в течение двух с половиной месяцев по трем профессиям: "слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "машинист технологических насосов и компрессоров" (оператор НППС).

Производственная практика проводится по итогам теоретического курса и промежуточной аттестации. За каждым из практикантов закреплен наставник из числа высококвалифицированных рабочих и инженерного состава. Студенты ТНПК получают основные навыки по эксплуатации технических устройств и оборудования с соблюдением всех требований промышленной безопасности и охраны труда. Практиканты обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также жильем.

"Производственная практика – это важный этап в жизни студентов, который позволит им обрести уверенность в своих силах и в будущем стать настоящими профессионалами. Под руководством опытных наставников наши студенты на практике познакомятся с реальным производственным процессом, смогут закрепить и приумножить свои знания и умения", – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.

Кроме того, на объекты "Транснефть – Сибирь" для прохождения производственной практики прибыли 12 студентов Канашского транспортно-энергетического техникума – будущие линейные трубопроводчики и слесари по ремонту технологических установок.

Приобретенные в ходе практики навыки помогут обучающимся в подготовке выпускных квалификационных работ и последующей адаптации к рабочему ритму на производстве. После защиты выпускных квалификационных работ выпускники, успешно прошедшие все этапы обучения, получат дипломы государственного образца.

Теги: Транснефть Сибирь, обучение, нефтепроводный профессиональный колледж, практика


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