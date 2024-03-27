В Петербурге клиент и сотрудник пункта выдачи заказов подрались на тему СВО

В Санкт-Петербурге сотрудник пункта выдачи заказов Ozon набросился на посетителя, избил и нанес ему рваную рану уха ручкой. Пострадавший – 48-летний мужчина – обратился в правоохранительные органы.

По версии посетителя ПВЗ, он пришел спросить про ситуацию со своим заказом, оперся на стойку, поскольку недавно перенес операцию на ноге. Это не понравилось одному из сотрудников пункта, тогда посетитель присел на табуретку, что тоже вызвало недовольство.

В итоге клиент Ozon, якобы, посоветовал сотруднику ПВЗ поехать в зону СВО и там проявить свою мужественность, а не на работе. Его оппонент схватил ручку и с криком "Я отомщу тебе за Украину" повалил оппонента на пол, избил ногами и попытался заколоть, пишет Mash. При этом версию сотрудника ПВЗ Telegram-канал не приводит.