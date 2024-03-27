СМИ: в Сургуте на прием к прокурору пришел мужчина с предметом, похожим на гранату

В Сургуте на прием к прокурору в здание комплексного центра социального обслуживания зашел мужчина с предметом, похожим на гранату. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает СургутИнформ-ТВ.

На место выехали полицейские и экстренные службы. Сейчас подозреваемый уже задержан. У здания центра соцобслуживания в Сургуте дежурит полиция. Территория оцеплена.

Мегаполис со ссылкой на свои источники сообщает, что возможной причиной могло стать недовольство консультацией одного из посетителей, пришедшего на прием к прокурору.

Официальных комментариев по ситуации пока нет.